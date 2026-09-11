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Опубликовано 11 сентября, 13:40

«Взламываем оборону»: Военный рассказал о продвижении ВС РФ к Славянску и Краматорску

Боец ВС РФ Салют: ВСУ отходят на новые рубежи под Славянском и Краматорском

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска вынуждают подразделения ВСУ отходить на второй и третий эшелоны обороны в Славянско-Краматорской агломерации. Об этом Минобороны РФ рассказал начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Салют.

«Взламываем оборону на Донбасском массиве. Давно мы мечтали об этом, наконец-то добились этого большой работой слаженной», — сказал военный.

По словам Салюта, украинские подразделения были выбиты с ранее занимаемых позиций и теперь переходят на заранее подготовленные рубежи. Он утверждает, что после освобождения Константиновки российские силы оказались в более выгодном положении на этом участке фронта.

«Сейчас им приходится переходить на свои заранее подготовленные эшелоны — на второй, на третий эшелон обороны», — отметил боец.

Константиновка перешла под контроль российских войск в начале июля. В Генштабе РФ называли город одним из наиболее укреплённых районов обороны ВСУ и отмечали, что он входил в линию укреплений вместе со Славянском, Краматорском и Дружковкой.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по транспортной инфраструктуре Славянска. В результате атаки был уничтожен железнодорожный мост, соединявший центральную часть города с восточными пригородами. Центральный пролёт конструкции обрушился, сквозное движение по мосту стало невозможным.

Главные сводки и события в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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