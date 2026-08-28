В Киевской области высокоточным ударом ВС РФ поражено производственное звено, задействованное в цикле выпуска и складирования реактивных составов для твердотопливных двигателей, а также оснастки боеголовок дальнобойных крылатых ракет типа «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны России.

На протяжении дня подразделения ВС РФ проводили массированные атаки на производственные мощности украинского ОПК. В частности, ударными дронами был поражен стратегический объект в пригороде Киева. Речь идёт о промышленной площадке ООО «Файер поинт».

По данным Минобороны, именно здесь производили и складировали химикаты, без которых не обойтись при изготовлении ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго».

До этого военкор Дмитрий Стешин заявил, что для России уничтожение всей производственной цепочки украинских ракет «Фламинго» важнее, чем удары по отдельным военачальникам. По его словам, в эту цепочку входили завод в Ровно, где делали топливо, киевский цех сборки двигателей и объект «Киев-21», на котором собирали сами ракеты. Журналист также связал проблемы украинской экономики с ударами российских войск.