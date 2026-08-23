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23 августа, 10:11

Охота на «Фламинго»: Как Армия России уничтожает цепочку сбора ракет для ВСУ

Военкор Стешин: Уничтожение производства «Фламинго» важнее ликвидации генералов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уничтожение производственной цепочки украинских ракет «Фламинго» для России важнее ударов по отдельным представителям военного руководства Украины, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военкор Дмитрий Стешин.

«На мой взгляд, полезнее и важнее для России и для нашей армии было выбить цепочку производства ракет «Фламинго», — цитирует эксперта kp.ru.

По его словам, в цепочку входили предприятие в Ровно, где производилось топливо, киевский цех сборки двигателей и объект «Киев-21», на котором собирались сами ракеты. Специалист также связал проблемы украинской экономики с ударами ВС РФ.

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Напомним, российские войска нанесли за неделю десять ударов по предприятиям ВПК и местам подготовки и запуска ракет «Фламинго». По данным Минобороны РФ, целями также стали логистические центры, топливно-энергетическая инфраструктура, склады боеприпасов и предприятия по выпуску беспилотников.

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Борис Эльфанд
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