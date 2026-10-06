Часть объектов украинского производителя ракет «‎Фламинго» и беспилотников Fire Point была поражена после передачи их координат местными жителями, утверждают в пророссийском подполье.

Российские удары обрушились на связанные с компанией площадки в Киевской области. В числе названных точек — населённый пункт Милая, Боярка, Борисполь, а также предприятие Fire Point в самом Киеве.

«Естественно, это не случайность. Некоторые из этих ударов планировались непосредственно по информации, собранной неравнодушным населением Украины», — заявил источник ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве был поражён объект Fire Point, где, по данным российской стороны, выпускались комплектующие и боевые части для ракет FP-5 «Фламинго». Удары тогда также пришлись по ряду предприятий украинского ВПК.