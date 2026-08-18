Опубликовано новое видео с украинской баллистической ракетой FP-9

На Украине опубликовали новые кадры баллистической ракеты FP-9, которую компания Fire Point разрабатывает как дальнобойное оружие собственного производства. Свежий макет показали на выставке DALO Industry Days 2026 в Дании.

Макет ракеты на выставке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / firepoint.ua

Заявленная дальность FP-9 составляет до 855 километров, масса боевой части — до 800 килограммов. Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман ранее также говорил, что разработка находится на завершающем этапе и после испытаний компания рассчитывает перейти к практическому применению ракеты.

По опубликованным характеристикам, FP-9 должна запускаться с наземной мобильной платформы. Заявленной дальности теоретически достаточно для поражения целей в Москве с части подконтрольной Киеву территории, однако реальные характеристики изделия и готовность к серийному применению пока публично не подтверждены независимыми испытаниями.

В Fire Point позиционируют FP-9 как одну из ключевых собственных баллистических разработок Украины. Ранее Штилерман заявлял о намерении довести проект до боевого применения осенью 2026 года.

Ранее военный эксперт допустил, что Украина может использовать перспективную ракету FP-9 для ударов по Москве. По его словам, разработчики намерены увеличить дальность ракеты до 800 километров, оснастить её боевой частью массой до 800 килограммов и снизить заметность за счёт композитного корпуса.