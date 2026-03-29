29 марта, 16:51

Киев и НАТО тайно разрабатывают «ракеты-мутанты», способные долететь до Москвы

Эксперт Кнутов заявил о разработке Украиной ракет FP-9 для удара по Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Украина работает над созданием ракет с расширенными возможностями поражения, которые потенциально могут быть использованы для атак на Москву. Об этом NEWS.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, работы ведутся в рамках программы FrankenSAM, которая предполагает интеграцию советских систем с технологиями стран НАТО, включая Данию, Францию и Германию.

Он уточнил, что речь идёт о ракете FP-9, созданной на базе британской крылатой ракеты FP-5, при этом для запусков планируется использовать установки С-300 советской разработки. Эксперт добавил, что если ранее дальность подобных ракет составляла около 75 километров, то теперь её хотят увеличить до 800 километров, а массу боевой части — до 500–800 килограммов. Также он отметил, что корпус намерены изготавливать из композитных материалов для снижения заметности.

Кнутов также прокомментировал заявления США о возможном перенаправлении поставок вооружений с Украины на Ближний Восток. По его мнению, такие высказывания носят отвлекающий характер и призваны создать впечатление снижения интереса Вашингтона к украинскому направлению, тогда как фактически поддержка продолжается на высоком уровне.

Эксперт добавил, что американская помощь, по его оценке, по-прежнему значительна, однако теперь она реализуется через механизмы НАТО и финансируется по схеме, при которой средства проходят через альянс, а не напрямую направляются военно-промышленным компаниям США

Глава МИД Украины рассказал об обещании США по поводу оружия для ВСУ

Ранее Владимир Зеленский вновь поднял тему ядерного оружия на фоне сокращения поставок вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас основная часть военной помощи для Украины поступает от европейских стран. При этом сотрудничество часто выстраивается напрямую, в обход формальных механизмов НАТО.

Вероника Бакумченко
