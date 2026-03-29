Глава МИД Украины рассказал об обещании США по поводу оружия для ВСУ

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что на саммите министров стран G7 (26–27 марта) получил от американской стороны гарантию: оружие, предназначенное Украине по программе PURL, не переадресовывается другим странам. Об этом он рассказал в интервью агентству «Укринформ».

«Было заявлено на уровне государственного секретаря [Марко] Рубио — ничего никуда не переадресовывалось из этой программы. <...> Я даже скажу больше, мы получили заверения о наполнении этой программы, о взносах в неё от ещё одной новой страны», — сказал Сибига.

По условиям PURL Украина ежемесячно составляет списки нужного вооружения, которое затем европейские партнёры закупают у США. Программа была согласована летом 2025 года и предусматривает координацию закупок военной помощи для Украины через списки, формируемые Киевом.

Ранее Владимир Зеленский вновь поднял тему ядерного оружия на фоне сокращения поставок вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас основная часть военной помощи для Украины поступает от европейских стран. При этом сотрудничество часто выстраивается напрямую, в обход формальных механизмов НАТО.