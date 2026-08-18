«Разведка боем»: Военный эксперт раскрыл цель атаки дронов ВСУ на Москву
Военкор Коц считает целью атаки дронов ВСУ на Москву проверку энергосистемы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Массированная атака дронов ВСУ на Москву могла быть попыткой прощупать столичную энергосистему, считает военкор Александр Коц. По его оценке, украинская сторона проверяла уязвимые участки и скорость реакции аварийных служб.
Журналист отметил, что такой плотности беспилотников над столичным небом не было уже два года. ВСУ не впервые атакуют восток Подмосковья. Богородский округ, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Электросталь и Коломна находятся вдоль крупной энергетической линии, которая обеспечивает жильё, склады и промышленность Горьковского направления.
«Противник просчитывает, где узкое энергетическое горло и как быстро реагируют аварийные службы. По сути, это разведка боем», — цитирует эксперта kp.ru.
Напомним, с вечера 17 августа до утра 18 августа в сторону Московского региона летели 620 беспилотников. Непосредственно над Москвой и Подмосковьем уничтожили 180 БПЛА, остальные были сбиты в соседних регионах.
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