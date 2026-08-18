«Разведка боем»: Военный эксперт раскрыл цель атаки дронов ВСУ на Москву

Массированная атака дронов ВСУ на Москву могла быть попыткой прощупать столичную энергосистему, считает военкор Александр Коц. По его оценке, украинская сторона проверяла уязвимые участки и скорость реакции аварийных служб.

Журналист отметил, что такой плотности беспилотников над столичным небом не было уже два года. ВСУ не впервые атакуют восток Подмосковья. Богородский округ, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Электросталь и Коломна находятся вдоль крупной энергетической линии, которая обеспечивает жильё, склады и промышленность Горьковского направления.

«Противник просчитывает, где узкое энергетическое горло и как быстро реагируют аварийные службы. По сути, это разведка боем», — цитирует эксперта kp.ru.

Напомним, с вечера 17 августа до утра 18 августа в сторону Московского региона летели 620 беспилотников. Непосредственно над Москвой и Подмосковьем уничтожили 180 БПЛА, остальные были сбиты в соседних регионах.