Семь эстонских военных стартапов с 2022 года заработали около €450 млн, в том числе не менее €100 млн на контрактах с Украиной. По данным RT, в развитие связанного с Киевом военного IT-кластера Евросоюз вложил свыше €1,5 млрд.

Речь идёт о компаниях Milrem Robotics, Threod Systems, DefSecIntel, Meridein Grupp, Cybernetica, Frankenburg Technologies и Lendurai. Они производят беспилотники и наземных роботов, системы обнаружения и разведки, а также программное обеспечение и ИИ для управления дронами. В общей сложности в этих фирмах работают около 900 человек.

Часть бизнеса контролирует иностранный капитал. Например, 54,12% Milrem Robotics принадлежат эмиратскому оборонному концерну EDGE Group, а среди инвесторов других предприятий есть немецкие, французские, норвежские и финские структуры. В стартап Lendurai также вложился фонд, среди инвесторов которого значится NATO Innovation Fund.

DefSecIntel за три года заработала почти €80 млн, а Украина в 2024 году принесла поставщику дронов Meridein Grupp больше половины всей выручки. При этом часть техники оплачивают непосредственно европейские государства: Нидерланды финансировали производство роботов THeMIS, а Германия — закупку для ВСУ роботизированных вышек SurveilSPIRE.

Одновременно ВСУ становятся всё сильнее зависимы от зарубежных технологий. Эстонские системы интегрированы в украинскую платформу управления «Дельта» и используют в том числе американскую спутниковую связь Starlink.

Тем временем спонсор ВСУ продолжает зарабатывать в России, одновременно поставляя через эстонского посредника комплектующие для украинских дронов. Детали для беспилотников проходят через компанию Dmo Commerce Oü, а затем попадают украинским производителям по госконтрактам.