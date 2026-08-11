Спонсор ВСУ торгует в России камерами и датчиками для «Умного дома»

Одни из самых востребованных устройств для «Умного дома» в России — камеры и датчики Ajax — принадлежат компании, которую контролирует Александр Конотопский. Он же, как выяснилось, один из ключевых спонсоров ВСУ, пишет Mash.

Александр Конотопский. Обложка © Ajax Systems

Несмотря на громкие заявления об уходе из России в 2022 году, бизнес продолжил работать — просто перешёл в онлайн. Ajax System производит системы безопасности: датчики движения и открытия дверей, камеры, сигнализации. Средняя цена за комплект — 10–20 тысяч рублей.

Эти устройства могут передавать данные и записи на Украину, поскольку управление ими завязано на серверах в Киеве. А значит, есть риск, что информация с них — в том числе с объектов, где установлены такие системы, — может уходить за границу. Это тем более тревожно, если учесть, что часть оборудования, по некоторым данным, установлена на российских госпредприятиях.

Но это не всё. Компания Конотопского также закупает в Китае детали для дронов — Vampire, Shrike, P1‑Sun и SkyFall Mid-Strike — через гонконгского посредника. Затем комплектующие перепродаются эстонской фирме Dmo Commerce Oü, а та — украинской «Стрим техно». Уже оттуда беспилотники попадают в ВСУ по госконтрактам, причём с завышенными ценами. Таким образом, бизнес не только зарабатывает на оборонном бюджете Украины, но и продолжает получать прибыль в России — одновременно с двух сторон.