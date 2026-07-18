Валерий Меладзе отказался от концертов и корпоративов в РФ, опасаясь скандалов

Певец Валерий Меладзе отказался от выступлений в России. Он больше не принимает предложения даже о частных мероприятиях и корпоративах. Информацией делится Mash. Такое решение связывают с опасениями артиста после нескольких скандалов. Среди них — проверки на возможное финансирование ВСУ и отмена концерта в Киргизии.

Сейчас исполнитель сосредоточился на зарубежных гастролях. Чаще всего его приглашают русскоязычные заказчики и иностранная публика в Дубае. Стоимость выступления на закрытом мероприятии составляет около 130 тысяч евро. Между концертами Меладзе живёт в Испании.

Его супруга Альбина Джанабаева при этом продолжает периодически приезжать в Москву. Она останавливается в семейном доме на Новой Риге.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Константин Меладзе ведёт переговоры о возможном возвращении в Россию, чтобы заняться контролем над своими бизнес-проектами. Возвращение артиста обсуждается на фоне его интереса к управлению активами, которые продолжают приносить доход на российском рынке. Среди ключевых направлений — музыкальный лейбл, работающий с авторскими правами и продюсированием исполнителей. По итогам прошлого года его прибыль превысила 100 миллионов рублей.