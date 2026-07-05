Константин Меладзе обсуждает возвращение в Россию для контроля над бизнесом
Обложка © VK / Константин Меладзе | MeladzeMusic
Музыкальный продюсер Константин Меладзе ведёт переговоры о возможном возвращении в Россию, чтобы заняться контролем над своими бизнес-проектами. Об этом стало известно Mash.
Возвращение артиста обсуждается на фоне его интереса к управлению активами, которые продолжают приносить доход на российском рынке. Среди ключевых направлений — музыкальный лейбл, работающий с авторскими правами и продюсированием исполнителей. По итогам прошлого года его прибыль превысила 100 миллионов рублей.
Параллельно рассматривается запуск новых проектов и работа с артистами, однако участие в продвижении планируется вести без публичной огласки. В настоящее время продюсер проживает за пределами России, а его деятельность сосредоточена на международных проектах и личных юридических изменениях.
Ранее в медиа обсуждались причины возможного получения Константином Меладзе гражданства Грузии. Это могло быть связано с расширением числа зарубежных заказчиков и ростом доходов. Отмечалось, что часть крупных клиентов якобы не готова работать с артистами с российским гражданством, из-за чего получение нового паспорта может облегчить сотрудничество.
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