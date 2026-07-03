Сжёг мосты: Меладзе тайком получил гражданство Грузии и лишился отчества

Музыкальный продюсер Константин Меладзе стал гражданином Грузии. Это уже второй паспорт в коллекции автора хитов «Самба белого мотылька» и «Салют, Вера», однако статус этого документа вызывает вопросы. Дело в том, что законодательство закавказской республики запрещает иметь двойное гражданство.

Чтобы получить грузинский паспорт, композитор обязан был отказаться от предыдущего удостоверения личности. Исключение делается только при наличии личного одобрения от президента, но официальной информации о подобном разрешении для знаменитости не поступало. Вероятнее всего, музыкант добровольно сложил с себя полномочия гражданина Украины, предполагает Mash.

Интересно, что совсем недавно, в 2024 году, продюсер обновил свой украинский паспорт. В документе нового образца произошли любопытные изменения: исчезло отчество Шотович. Власти страны посчитали эту часть полного имени «советским пережитком» и убрали её из официальных бумаг.

Сейчас создатель множества популярных шлягеров обосновался в Италии, вдали от медийной суеты. Переезд и смена гражданства пока остаются для широкой аудитории частным делом артиста, который избегает публичных комментариев по поводу своего нового статуса.

Ранее сообщалось, что доходы братьев Константина и Валерия Меладзе, которые они продолжают получать в России, предложили заблокировать и направить на нужды СВО. По словам автора инициативы, поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, финансирующими ВСУ, говорят сами за себя.