Лейбл Константина Меладзе заработал в России более 100 млн рублей за год

Финансовые показатели лейбла покинувшего Россию продюсера Константина Меладзе превысили 100 миллионов рублей выручки по итогам 2025 года. Такие данные следуют из отчётности «Контур.Фокус», с которой ознакомилось РИА «Новости».

В документах ООО «Меладзе Мьюзик» зафиксирована выручка величиной 109,3 миллиона рублей. Показатель чистой прибыли организации достиг 100,2 миллиона, что почти на пятнадцать миллионов превзошло результат годичной давности.

Основным направлением работы данного юридического лица признаётся деятельность в сфере исполнительских искусств. Помимо этого, за лейблом официально закреплены исключительные авторские права на товарные знаки сразу нескольких музыкальных коллективов. Речь идёт о группах «Инь-Янь», M-Band, а также «БиС».

Ранее сообщалось, что доходы братьев Константина и Валерия Меладзе, которые они продолжают получать в России, предложили заблокировать и направить на нужды СВО. По словам автора инициативы, поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, финансирующими ВСУ, говорят сами за себя.