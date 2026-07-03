Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 11:10

Грузинский паспорт как пропуск в мир? Для чего Меладзе тайно сменил гражданство

Дворцов: Меладзе оформил грузинское гражданство для увеличения доходов

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Композитор Константин Меладзе мог получить гражданство Грузии для расширения числа зарубежных заказов и увеличения доходов. Об этом заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Есть крупные заказчики, которые не приветствуют его российское гражданство. Благодаря тайному получению нового гражданства Меладзе делает всё возможное, чтобы снова заработать», цитирует Дворцова РИА «Новости».

После начала специальной военной операции Меладзе уехал из России и стал редко появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он проживает в Италии. Также сообщалось, что композитор продал виллу на озере Гарда бразильским миллионерам.

«Успехи в карьере и доходах»: Когда Валерий Меладзе вернётся в Россию
«Успехи в карьере и доходах»: Когда Валерий Меладзе вернётся в Россию

Ранее Life.ru сообщал, что Меладзе тайком получил гражданство Грузии. Однако статус этого документа вызывает вопросы. Дело в том, что законодательство закавказской республики запрещает иметь двойное гражданство.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Константин Меладзе
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar