Грузинский паспорт как пропуск в мир? Для чего Меладзе тайно сменил гражданство

Композитор Константин Меладзе мог получить гражданство Грузии для расширения числа зарубежных заказов и увеличения доходов. Об этом заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Есть крупные заказчики, которые не приветствуют его российское гражданство. Благодаря тайному получению нового гражданства Меладзе делает всё возможное, чтобы снова заработать», — цитирует Дворцова РИА «Новости».

После начала специальной военной операции Меладзе уехал из России и стал редко появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он проживает в Италии. Также сообщалось, что композитор продал виллу на озере Гарда бразильским миллионерам.

Ранее Life.ru сообщал, что Меладзе тайком получил гражданство Грузии. Однако статус этого документа вызывает вопросы. Дело в том, что законодательство закавказской республики запрещает иметь двойное гражданство.