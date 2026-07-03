Грузинский паспорт как пропуск в мир? Для чего Меладзе тайно сменил гражданство
Дворцов: Меладзе оформил грузинское гражданство для увеличения доходов
Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Композитор Константин Меладзе мог получить гражданство Грузии для расширения числа зарубежных заказов и увеличения доходов. Об этом заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
«Есть крупные заказчики, которые не приветствуют его российское гражданство. Благодаря тайному получению нового гражданства Меладзе делает всё возможное, чтобы снова заработать», — цитирует Дворцова РИА «Новости».
После начала специальной военной операции Меладзе уехал из России и стал редко появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он проживает в Италии. Также сообщалось, что композитор продал виллу на озере Гарда бразильским миллионерам.
Ранее Life.ru сообщал, что Меладзе тайком получил гражданство Грузии. Однако статус этого документа вызывает вопросы. Дело в том, что законодательство закавказской республики запрещает иметь двойное гражданство.
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