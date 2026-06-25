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Регион
25 июня, 07:22

«Успехи в карьере и доходах»: Когда Валерий Меладзе вернётся в Россию

Нумеролог Льянова: Валерий Меладзе не вернётся в Россию в ближайшие два года

Обложка © АГН «Москва» / Зыков Кирилл

Обложка © АГН «Москва» / Зыков Кирилл

Певец Валерий Меладзе в ближайшие два года вряд ли вернётся в Россию, полагает нумеролог Злата Льянова. Она сделала такой вывод по картам таро и нумерологическим показателям артиста.

По словам мистика, главной планетой исполнителя является Меркурий, который связан с движением, новизной и частой сменой обстановки. 2026 год для Меладзе относится к третьему жизненному циклу, когда человек начинает получать результаты усилий последних лет.

Тест: Какая вы героиня песен Валерия Меладзе — Сэра, тропикана, Магдалина или кто-то ещё?
Тест: Какая вы героиня песен Валерия Меладзе — Сэра, тропикана, Магдалина или кто-то ещё?

«В 2027 году у него начнётся уже 4-й цикл, который сулит максимальные успехи в карьере, работе и доходах», — подчеркнула собеседница «Радио 1».

Она добавила, что арканы этого и следующего года указывают на заметный прорыв в работе. Однако сейчас Меладзе комфортнее за пределами России, поэтому он скорее расширит географию зарубежных гастролей, чем вернётся на российскую сцену.

Рекордная прибыль: Выяснилось, сколько приносит Меладзе бизнес в России
Рекордная прибыль: Выяснилось, сколько приносит Меладзе бизнес в России

Напомним, 23 июня Валерию Меладзе исполнился 61 год. Некруглую дату артист отметил в хлопотах и дороге. Как выяснил Life.ru, за границей он вкалывает как лошадь, чтобы жить как прежде.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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