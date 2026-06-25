«Успехи в карьере и доходах»: Когда Валерий Меладзе вернётся в Россию

Певец Валерий Меладзе в ближайшие два года вряд ли вернётся в Россию, полагает нумеролог Злата Льянова. Она сделала такой вывод по картам таро и нумерологическим показателям артиста.

По словам мистика, главной планетой исполнителя является Меркурий, который связан с движением, новизной и частой сменой обстановки. 2026 год для Меладзе относится к третьему жизненному циклу, когда человек начинает получать результаты усилий последних лет.

«В 2027 году у него начнётся уже 4-й цикл, который сулит максимальные успехи в карьере, работе и доходах», — подчеркнула собеседница «Радио 1».

Она добавила, что арканы этого и следующего года указывают на заметный прорыв в работе. Однако сейчас Меладзе комфортнее за пределами России, поэтому он скорее расширит географию зарубежных гастролей, чем вернётся на российскую сцену.

Напомним, 23 июня Валерию Меладзе исполнился 61 год. Некруглую дату артист отметил в хлопотах и дороге. Как выяснил Life.ru, за границей он вкалывает как лошадь, чтобы жить как прежде.