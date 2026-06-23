Бил журналистов, славил нацистов: Как Меладзе встречает 61 в чёсах между США и Молдавией Оглавление Почему Меладзе не иноагент? Отъезд: видео, скандал и Дубай Скандалы с журналистами и суд Как Меладзе зарабатывает на жизнь за границей Бизнес, ТЦ и мамина дача 23 июня 2026 года беглому российскому певцу Валерию Меладзе исполняется 61 год. Эту некруглую дату артист отмечает в хлопотах и дороге — за границей он вкалывает как лошадь, чтобы жить как прежде. 22 июня, 21:45 Валерию Меладзе — 61 год. С чем он подошёл к этой дате? Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © РИА Новости / Илья Питалев © Shutterstock / FOTODOM / smolaw

Почему Меладзе не иноагент?

Несмотря на антироссийскую риторику и антироссийские заявления за границей и зарубежные заработки, Валерий Меладзе до сих пор не внесён в реестр иноагентов Минюста, а следовательно, не имеет никаких ограничений на работу в стране. Единственное, что сейчас не может делать певец на родине, — это давать концерты. И то не потому, что запрещено, а из-за бойкотирования со стороны активных граждан страны, а также своего принципиального решения не выступать в России.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Впрочем, кажется, это не мешает Меладзе зарабатывать на корпоративах — по данным СМИ, в 2025 году ценник на подобные выступления певца установился на отметке 20 млн рублей. Это на три миллиона больше, чем годом ранее.

Валерия Меладзе часто видят в России. Он приезжает сюда для встреч с семьёй. Например, в январе 2024 года артист приезжал в Москву, чтобы посетить могилу своего отца, а также повидаться с матерью и другими родственниками. В тот раз он передвигался по столице исключительно с охраной в тонированных внедорожниках.

Спустя несколько месяцев Меладзе снова видели в городе — певец прилетал на рождение внука Георгия. А в июне прошлого года артист в семейном кругу уже справлял первый год его жизни. Возможно, когда эти строки пишутся, певец снова находится в Москве.

В последние годы он с семьёй живёт на юге Испании, и его исход из России происходил постепенно на фоне целой череды скандалов.

Отъезд: видео, скандал и Дубай

Напомним, 24 февраля 2022 года Меладзе опубликовал видеообращение, в котором выступил против СВО, что повлекло за собой резко негативную реакцию со стороны граждан России и отмены концертов в стране.

Уже спустя два месяца, в мае, артист заявил, что уходит из шоу-бизнеса, он, дескать, потерял интерес к музыке и вообще планирует вернуться к научной деятельности в сфере очистки воды, которой занимался в молодости, ещё до певческой карьеры. А ещё через два месяца снова запел, но уже за границей.

Тогда же в Сети пошли слухи о том, что Меладзе уехал из России. В августе менеджер певца Григорий Симонян пытался их опровергать, заявляя, что, дескать, его шеф остаётся в стране и даже продолжает петь, просто негласно, не привлекая к себе лишнего внимания. Однако последовавший в январе 2023 года скандал в ОАЭ, кажется, окончательно поставил крест на жизни артиста в России.

Напомним, тогда Меладзе ответил на украинское скандальное приветствие, с которым к нему обратился один из участников дубайского корпоратива, где выступал певец. Артист поприветствовал украинских националистов, и это сначала попало на телефон очевидца, а потом и в интернет.

После этого в Совете Федерации предложили лишить певца российского гражданства, а первый замглавы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе. Самое забавное, что критиковали певца, казалось бы, не чужие ему украинцы — в Незалежной писали, что российский артист пытается усидеть на двух стульях.

Тем не менее скандал с инициативой лишения гражданства быстро погас. Никаких правовых последствий для Меладзе не наступило. Возможно, по той же причине, что и другой скандал с его участием.

Скандалы с журналистами и суд

Как-то артист избил журналистку одного из федеральных изданий прямо на свадьбе телеведущей Яны Чуриковой. Девушка фотографировала гостей, и в её объектив попал и Меладзе. Это взбесило певца. По свидетельским показаниям потерпевшей, со словами «Я сейчас покажу тебе, сука!» артист бросился в погоню за корреспонденткой. Та испугалась, побежала, споткнулась и упала. Налетевший певец таскал её за руки, душил, пытался отобрать фотоаппарат.

В Сети до сих пор можно найти видео и снимки, подтверждающие слова потерпевшей. Она добилась возбуждения уголовного дела, и расследование и суд длились почти год. В итоге дело просто спустили на тормозах.

— Судья поняла, что оправдать Валерия Меладзе при таких обстоятельствах будет невозможно, и попросту прекратила уголовное дело. И это после того, как мы представили неопровержимые доказательства его вины, — рассказал тогда Life.ru адвокат журналистки Сергей Жорин.

К слову, на скандалах с журналистами артиста ловили не впервые, просто до суда дошла только эта история.

Как Меладзе зарабатывает на жизнь за границей

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сейчас Валерий Меладзе активно гастролирует по миру. В мае, например, он пел на гулявшей с поистине русским размахом украинской свадьбе, состоявшейся во французских Каннах. Там, по данным СМИ, певец заработал 13 млн рублей.

В ноябре прошлого года артист выступал в Молдавии. Его участие в гастроли тогда организовал один из местных олигархов — Ренато Усатый. Благодаря ему Меладзе дал два концерта в республике, заработав более 30 млн рублей.

В прошлом году в честь своего 60-летия певец съездил на гастроли по США, которые символично открыл концертом в американском Санкт-Петербурге. Там он сумел заработать 22 млн рублей. А в целом из тура певец привёз 244 млн. Основные деньги он заработал в городах с большой русскоязычной диаспорой: Майями, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Если смотреть афиши концертов Меладзе, можно подумать, что певец живёт в самолётах и поездах, — во второй половине этого года он даёт 37 концертов. Передышка его ждёт только в декабре, но кажется, что она нужна лишь для участия в предновогодних корпоративах.

Бизнес, ТЦ и мамина дача

Российский бизнес Меладзе и его семьи чувствует себя отлично. Сейчас официально у певца работает ИП с основной деятельностью в сфере радиовещания. Однако, кроме этого, в ОКВЭД предпринимателя содержится ещё 17 пунктов с видами деятельности: от исполнительских искусств до торговли бытовыми товарами и управления недвижимостью.

Последним также занимается фирма «Вантаж», которой Меладзе владеет с сестрой Лианой. За 2025 год предприятие, в собственности которого находится одноимённый ТЦ в Восточном Бирюлёве, принесло владельцам 33,5 млн рублей. Также он как-то рассказывал, что является совладельцем «Ритм энд блюз кафе» на Арбате, в Староваганьковском переулке. Впрочем, в уставных документах имени певца нет. Возможно, у артиста есть и неафишируемый бизнес.

Кроме этого, как ранее писал Life.ru, у семьи Меладзе в Москве полно недвижимости, однако от некоторой певец всё же избавился. В посёлке класса люкс «Миллениум парк» на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья на участке 23 сотки находится роскошный дворец площадью 620 квадратных метров, которым владела престарелая мать артиста. В прошлом году он был продан за 345 млн рублей.

Забавно, но новая владелица также выставила его на продажу уже в этом году. Причина оказалась банальна — неудачное расположение особняка и необходимость дорогостоящего ремонта в нём.

Авторы Евгений Кузнецов