11 лет без Жанны, а семья грызётся: отец Фриске в ярости от Шепелева и грозит оставить Платона без гроша Оглавление Смерть Жанны как повод для скандала Дед Платона объявил войну Квартира Жанны за 70 миллионов Десять лет вражды из-за Платона Родня не верит Шепелеву Бизнес деда и его накопления Годовщина со дня ухода популярной певицы Жанны Фриске стала новым витком скандалов в её семье, который грозит оставить её сына Платона без гроша. Как родня заново делит оставшееся от певицы имущество — в материале Life.ru. 16 июня, 21:45 Семейная драма спустя 11 лет после смерти: что никак не поделит родня Жанны Фриске. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © GPTChat

Смерть Жанны как повод для скандала

11 лет назад — 15 июня 2015 года — после длительной болезни ушла из жизни певица Жанна Фриске. Она состояла в отношениях с известным телеведущим Дмитрием Шепелевым, у них родился общий ребёнок Платон, ставший причиной многолетнего раздора между отцом и семьёй матери. Сейчас парню уже 13 лет, и он может остаться без наследства.

В этом году 15 июня Шепелев, не приехавший на кладбище к покойной подруге, написал пост, в котором обвинил её родителей в том, что те хотят видеть внука только в рамках различных телешоу.

— За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было, — написал Шепелев у себя в соцсетях.

По словам ведущего, ему «горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов».

Певица Жанна Фриске и телеведущий Дмитрий Шепелев. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Дед Платона объявил войну

Этот пост, похоже, вызвал ярость у отца Фриске — Владимира Копылова. Тот объявил, что готов лишить своего внука наследства — квартиры его матери. Дескать, у отца Платона новая семья, в ней появляются другие дети, и именно это обстоятельство якобы может оставить внука без всего.

Life.ru связался с Копыловым, чтобы прояснить ситуацию, и выяснил, что заявление главы семейства — это скорее ультиматум Шепелеву: не будет встречи с внуком, не будет и наследства.

— Ближе к концу года перепишу всё на младшую внучку, чтобы уже быть спокойным, — заявил Life.ru Владимир Копылов. — Я болею, жена болеет. Не дай бог что-нибудь случится, кому эта квартира останется? Сейчас такое время, что нельзя просто квартиру оставлять. Надо дарение оформить, чтобы она уже наверняка осталась тому человеку, которому ты доверяешь, которому ты хочешь её подарить.

По словам деда, наследство у Платона было и до злополучной квартиры, но Шепелев его продал.

— Всё же ему отдали! Дом на Новой Риге, который Жанна строила, — Дима его продал. Квартиру ему не отдам! Он уже хотел продать свою долю в ней. Я её у Шепелева выкупил за 7 миллионов. Теперь квартира полностью принадлежит нам. Если её передавать, то только Платону, а не его новой семье. А поскольку его отец с нами встречаться не спешит, у меня просто нет другого выхода.

По словам отца певицы, то, что Шепелев говорит, что встречаться с ним семья Жанны готова только под камерами, — это бред: «Врёт на каждом шагу, что он нам там что-то предлагал! Что он предлагал, если мы даже не знаем, где он находится? Телефонов его не знаем даже».

Владимир Копылов считает, что телеведущему просто снова нужны деньги, поскольку все годы Шепелев жил за счёт покойной супруги, растрачивая всё, что она успела заработать за жизнь.

— У Жанны была квартира в США, в Майами. Продали её (выручили чуть менее 500 тыс. долларов. — Прим. Life.ru). С женой отказались от своей доли в пользу внука с условием, что эти деньги он (Шепелев. — Прим. Life.ru) не будет трогать до совершеннолетия Платона. В итоге сейчас на этом счету 6 долларов остались. Всё снял, купил машину себе какую-то — BMW, что ли, — кипятится отец Фриске.

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов. Фото © ТАСС / Абзац / Анастасия Романова

При этом 73-летний дед считает, что никакого светлого будущего на телевидении у его «гражданского» зятя уже не будет и денег, соответственно, тоже.

— У него ума нет. Выгнали его просто. Он знает, из-за чего, и я знаю, не хочу это говорить. Его просто убрали. Он генеральному директору канала дифирамбы пишет, какой тот хороший. Надеялся, что он его назад вернёт. А там таких, как он, сейчас в России очень много.

Квартира Жанны за 70 миллионов

Квартира, о которой идёт речь, находится в центре Москвы в районе Красной Пресни. Это двушка общей площадью около 100 квадратных метров, расположенная на 12-м этаже элитного жилого комплекса. Из окон открывается панорамный вид на столицу и знаменитую сталинскую высотку на Кудринской набережной. Её коммерческая стоимость сейчас варьируется в пределах 70 млн рублей.

После смерти певицы в ней никто не живёт. Одно время Фриске-старший планировал в ней создать музей своей дочери, но передумал, поскольку коммерчески это невыгодный проект. Поэтому сейчас в ней всё осталось так, как было при жизни артистки, даже расчёски лежат там, где обычно их оставляла на столе хозяйка квартиры.

Родители Фриске содержат квартиру в том же состоянии: в жилье регулярно проводится уборка, поддерживаются необходимая влажность и температура для сохранности мебели, оплачиваются коммунальные счета. Родные надеются, что однажды смогут показать сыну певицы её дом.

Десять лет вражды из-за Платона

Конфликт между семьёй Фриске и Дмитрием Шепелевым тянется с 2015 года — с момента смерти певицы, которая скончалась 15 июня после борьбы с раком головного мозга. Жанна официально не была замужем за Шепелевым, несмотря на то что родила от него сына Платона в 2013 году.

После трагедии Шепелев забрал ребёнка и запретил родителям Фриске видеться с внуком. За 10 лет семье певицы так и не удалось зарыть топор войны с телеведущим. Родители певицы Владимир и Ольга Фриске неоднократно пытались через суд добиться встреч с внуком, но безуспешно. Суд даже определил им полтора часа в месяц на встречи, но, по словам отца Жанны, Шепелев каждый раз придумывал причины для отмены.

На фоне личной драмы разгорелись и имущественные споры. Как рассказал источник из окружения семьи Фриске, за недвижимость певицы отец бился до победного. Ранее квартира была в долях — она принадлежала Шепелеву и родителям Жанны. Несколько лет назад они выкупили долю у Дмитрия, потому что боялись, что он её продаст. «Владимир Борисович всё продал, чтобы закрыть их. Шепелев в этом никак не участвовал», — рассказал собеседник издания. Шепелеву, по словам знакомого семьи, было выгодно пойти на сделку: иначе ему тоже пришлось бы участвовать в погашении долга перед благотворительным фондом помощи Фриске, который превышал 20 миллионов рублей. Сегодня квартира полностью принадлежит семье Жанны.

Родня не верит Шепелеву

Позиция Дмитрия Шепелева строится на двух ключевых аргументах. Первый — безопасность ребёнка. Телеведущий утверждает, что принял решение изолировать сына от родных Фриске исключительно ради его физической и психической безопасности.

Второй — отказ от публичности. Дескать, «встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент. Для меня память о Жанне — это не шоу. Это глубоко личное. Не напоказ».

Позиция семьи Фриске диаметрально противоположна. Родные певицы обвиняют Шепелева в том, что тот намеренно препятствует их общению с внуком. Сестра Жанны Наталья Фриске назвала последнее заявление телеведущего «полнейшим бредом» и обвинила его в желании попиариться и вновь привлечь к себе внимание, выставив себя жертвой.

Сестра Жанны Фриске Наталья и Владимир Копылов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Прессе она сообщила, что однажды пыталась хотя бы передать ему подарок на день рождения, на что получила отказ со словами: Платону ничего передавать нельзя.

Бизнес деда и его накопления

Владимир Копылов (Фриске — это его настоящая фамилия, однако с неё он перешёл на фамилию жены. — Прим. Life.ru) себя позиционирует как бизнесмена, однако его предпринимательская деятельность была сосредоточена за рубежом. В одном из интервью он как-то признался, что проработал 19 лет в Дубае, где у него была собственная гостиница.

Впрочем, после смерти дочери бизнес он продал и с тех пор живёт на вырученные деньги, накопления и выплаты от государства, которых ему вполне хватает на безбедную жизнь.

При этом в России у Владимира Фриске, судя по открытым источникам, бизнеса нет. Ранее он занимался продюсированием вместе с Игорем Матвиенко, однако потом заинтересовался другими сферами. Его фирма ООО «Влад-3» была ликвидирована ещё в 2014 году как недействующая. Интересно, что, несмотря на отсутствие бизнеса в России, Фриске продолжает «вертеться»: по его словам, он часто помогает знакомым в покупке машины за границей или в России и в других бытовых вопросах и делах бизнеса.

Авторы Евгений Кузнецов