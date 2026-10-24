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Опубликовано 24 октября, 08:35

Цех катеров ВСУ в Черноморске и сухогруз на пути в Одессу попали под удар ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские войска ночью 24 октября нанесли удары беспилотниками по цеху производства безэкипажных катеров в порту Черноморск Одесской области. Кроме того, был поражён сухогруз, направлявшийся в Одессу с грузами для украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки были направлены на объекты портовой инфраструктуры Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

«В результате удара в порту Черноморск поражен цех по производству безэкипажных катеров», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Также Минобороны доложило, что сухогруз перевозил имущество, предназначенное для обеспечения украинских подразделений, и был поражён во время перехода в порт Одессы.

Российские военные ликвидировали сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в Одессу
Российские военные ликвидировали сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в Одессу

Ранее Life.ru сообщал об ударах по объектам в порту Вилково Одесской области. По информации Минобороны от 23 октября, там были поражены пункты базирования расчётов безэкипажных катеров, места стоянки и хранения морских дронов. В той же сводке ведомство заявило об атаке на сухогруз, следовавший в Одессу.

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Андрей Бражников
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