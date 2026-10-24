В Харькове вновь прогремел взрыв
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В Харькове вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. О повторном инциденте сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.
«В Харькове прогремел взрыв», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на момент публикации в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее Life.ru публиковал кадры последствий ударов по Харькову 24 октября. На фотографиях виден густой чёрный дым над Индустриальным районом города. При этом точные места попаданий и масштабы повреждений не уточнялись.