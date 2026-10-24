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Опубликовано 24 октября, 18:20

В Харькове вновь прогремел взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi

В Харькове вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. О повторном инциденте сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.

«В Харькове прогремел взрыв», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на момент публикации в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

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Ранее Life.ru публиковал кадры последствий ударов по Харькову 24 октября. На фотографиях виден густой чёрный дым над Индустриальным районом города. При этом точные места попаданий и масштабы повреждений не уточнялись.

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Матвей Константинов
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