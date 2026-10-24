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Опубликовано 24 октября, 10:32

В Харькове показали кадры с последствиями ударов ВС РФ: чёрный дым закрыл небо

Обложка © Telegram / Харьков 1654

Обложка © Telegram / Харьков 1654

Появились новые кадры, снятые после ударов по Индустриальному району Харькова. На фото показаны последствия ударов по одному из районов города. При этом точные места попаданий, характер повреждений и масштабы неизвестны.

Кадры последствий ударов по Харькову. Фото © Telegram / Харьков 1654

Кадры последствий ударов по Харькову. Фото © Telegram / Харьков 1654

Утром 24 октября в районе был зафиксирован удар беспилотника. Глава областной администрации Олег Синегубов подтвердил факт атаки.

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Ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. Утром 23 октября в городе прогремел взрыв, о котором рассказало украинское издание «Общественное. Новости». Сигналы воздушной опасности также звучали в нескольких других регионах Украины. На момент публикации причины взрыва, сведения о разрушениях и пострадавших оставались неизвестными.

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Наталья Афонина
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