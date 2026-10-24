В Харькове показали кадры с последствиями ударов ВС РФ: чёрный дым закрыл небо

Появились новые кадры, снятые после ударов по Индустриальному району Харькова. На фото показаны последствия ударов по одному из районов города. При этом точные места попаданий, характер повреждений и масштабы неизвестны.

Кадры последствий ударов по Харькову. Фото © Telegram / Харьков 1654

Утром 24 октября в районе был зафиксирован удар беспилотника. Глава областной администрации Олег Синегубов подтвердил факт атаки.

Ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. Утром 23 октября в городе прогремел взрыв, о котором рассказало украинское издание «Общественное. Новости». Сигналы воздушной опасности также звучали в нескольких других регионах Украины. На момент публикации причины взрыва, сведения о разрушениях и пострадавших оставались неизвестными.