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Опубликовано 23 октября, 09:25

Харьков вновь содрогнулся от взрыва: В нескольких областях Украины звучит тревога

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

В Харькове на северо-востоке Украины произошёл взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Предупреждения об опасности также действуют в нескольких других регионах страны. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

По информации журналистов, в городе раздался громкий взрыв. При этом обстоятельства происшествия, возможные разрушения и сведения о пострадавших пока не уточняются.

Согласно данным украинской системы оповещения, сигнал воздушной опасности объявлен в том числе на территории Харьковской области. Информации о причинах произошедшего на момент сообщения не поступало.

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Ранее Life.ru рассказывал о взрывах в Харькове во время массированной атаки 22 октября. По сведениям военных корреспондентов, в Слободском районе города беспилотник поразил объект, а в Основянском районе громкие звуки были слышны на протяжении ночи.

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Владимир Озеров
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