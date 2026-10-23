Харьков вновь содрогнулся от взрыва: В нескольких областях Украины звучит тревога

В Харькове на северо-востоке Украины произошёл взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Предупреждения об опасности также действуют в нескольких других регионах страны. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

По информации журналистов, в городе раздался громкий взрыв. При этом обстоятельства происшествия, возможные разрушения и сведения о пострадавших пока не уточняются.

Согласно данным украинской системы оповещения, сигнал воздушной опасности объявлен в том числе на территории Харьковской области. Информации о причинах произошедшего на момент сообщения не поступало.