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Опубликовано 24 октября, 17:59

Взрывы на переправе к Хортице: На видео сняли удары по мосту для перевозки военных грузов

Появились кадры ударов дронов по вантовому мосту в Запорожье

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

На видео сняли удары российских беспилотников по вантовому мосту в Запорожье, который соединяет левый берег Днепра с островом Хортица. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

В Сети появились кадры ударов дронов по вантовому мосту в Запорожье. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

На ролике видно несколько попаданий по конструкции моста. Судя по опубликованным кадрам, удары пришлись по разным участкам переправы. Всего на записи можно различить четыре яркие вспышки. Также в небе заметны другие световые точки, которые авторы публикации трактуют как работу украинской ПВО.

Минобороны показало видео ударов по вантовому мосту в Запорожье
Минобороны показало видео ударов по вантовому мосту в Запорожье

Ранее Life.ru уже публиковал материал об ударах по вантовому мосту в Запорожье. Тогда Минобороны РФ пояснило, что объект использовался для снабжения украинских подразделений.

Больше новостей о ходе спецоперации, ударах по военной инфраструктуре и ситуации на линии соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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