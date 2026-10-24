Взрывы на переправе к Хортице: На видео сняли удары по мосту для перевозки военных грузов
Появились кадры ударов дронов по вантовому мосту в Запорожье
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
На видео сняли удары российских беспилотников по вантовому мосту в Запорожье, который соединяет левый берег Днепра с островом Хортица. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
В Сети появились кадры ударов дронов по вантовому мосту в Запорожье. Видео © Telegram / ИЗНАНКА
На ролике видно несколько попаданий по конструкции моста. Судя по опубликованным кадрам, удары пришлись по разным участкам переправы. Всего на записи можно различить четыре яркие вспышки. Также в небе заметны другие световые точки, которые авторы публикации трактуют как работу украинской ПВО.
Ранее Life.ru уже публиковал материал об ударах по вантовому мосту в Запорожье. Тогда Минобороны РФ пояснило, что объект использовался для снабжения украинских подразделений.
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