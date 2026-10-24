Взрывы на переправе к Хортице: На видео сняли удары по мосту для перевозки военных грузов

На видео сняли удары российских беспилотников по вантовому мосту в Запорожье, который соединяет левый берег Днепра с островом Хортица. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

В Сети появились кадры ударов дронов по вантовому мосту в Запорожье. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

На ролике видно несколько попаданий по конструкции моста. Судя по опубликованным кадрам, удары пришлись по разным участкам переправы. Всего на записи можно различить четыре яркие вспышки. Также в небе заметны другие световые точки, которые авторы публикации трактуют как работу украинской ПВО.

Ранее Life.ru уже публиковал материал об ударах по вантовому мосту в Запорожье. Тогда Минобороны РФ пояснило, что объект использовался для снабжения украинских подразделений.