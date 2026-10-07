Минобороны показало видео ударов по вантовому мосту в Запорожье

Вантовый мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в Запорожье, получил повреждения после авиаударов. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав видео поражения переправы.

Минобороны показало удары по вантовому мосту в Запорожье. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, ВСУ использовали сооружение для переброски личного состава и доставки военных грузов.

В операции участвовали расчёты отдельной бригады «Варяг» совместно с Воздушно-космическими силами России. Степень повреждений и сроки восстановления в приведённом сообщении не уточняются.

6 октября Запорожский горсовет сообщил, что движение по вантовому мосту и мосту Преображенского ограничили. Меры затронули проезд в направлении Хортицы. Водителям предложили альтернативный маршрут через Днепровскую ГЭС и Арочный мост.