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Опубликовано 7 октября, 17:50

Минобороны показало видео ударов по вантовому мосту в Запорожье

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Вантовый мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в Запорожье, получил повреждения после авиаударов. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав видео поражения переправы.

Минобороны показало удары по вантовому мосту в Запорожье. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, ВСУ использовали сооружение для переброски личного состава и доставки военных грузов.

В операции участвовали расчёты отдельной бригады «Варяг» совместно с Воздушно-космическими силами России. Степень повреждений и сроки восстановления в приведённом сообщении не уточняются.

Минобороны РФ показало удар дронов по Северному мосту в Киеве
Минобороны РФ показало удар дронов по Северному мосту в Киеве

6 октября Запорожский горсовет сообщил, что движение по вантовому мосту и мосту Преображенского ограничили. Меры затронули проезд в направлении Хортицы. Водителям предложили альтернативный маршрут через Днепровскую ГЭС и Арочный мост.

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Полина Никифорова
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