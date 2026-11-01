Экономика Украины потеряла около 4,28 млрд долларов из-за взрывов на различных объектах за первые десять месяцев 2026 года. Эта сумма соответствует 1,9% номинального ВВП страны без учёта возможного ущерба металлургии. Такие расчёты представил ТАСС на основе данных украинского правительства.

По оценке агентства, с января по октябрь взрывы затронули склады, энергетические предприятия, объекты военно-промышленного комплекса и портовую инфраструктуру. Кроме того, повреждения получили дата-центры, которые обслуживали потребности Вооружённых сил Украины.

На этом фоне экономические показатели страны оказались ниже первоначальных прогнозов. В начале года власти рассчитывали на увеличение ВВП на 1,5–2,5%. Однако сейчас, согласно приведённым агентством данным, экономика демонстрирует нулевой рост. Во втором и третьем кварталах наблюдалось сокращение экономической активности.

Национальный банк Украины также пересмотрел прогноз на 2026 год. Теперь регулятор ожидает снижения ВВП на 0,4% по итогам года.

Дополнительные потери может принести остановка металлургических предприятий. После серии взрывов в августе и сентябре работу прекратили «АрселорМиттал Кривой Рог», «Интерпайп Сталь», «Запорожсталь» и «Каметсталь». Если заводы не возобновят производство, годовые потери ВВП могут достичь 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.