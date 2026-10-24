За три месяца простоя черноморских портов Украина потеряла около $6 млрд

Украина могла недополучить около $6 млрд валютной выручки за три месяца резкого сокращения морской торговли через порты Большой Одессы. Такие подсчёты приводит ТАСС. По оценке агентства, ежедневные потери Киева сейчас достигают $60 млн.

Наиболее серьёзный удар пришёлся на сельское хозяйство и металлургию. В сентябре украинские экспортёры смогли отправить за границу лишь 44% запланированного объёма аграрной продукции, а поставки металлургических товаров к концу месяца полностью прекратились.

Эти две отрасли, как подсчитало агентство, прежде обеспечивали около 65% украинского экспорта и приносили стране порядка $26 млрд ежегодно. Сокращение морских перевозок существенно ограничило возможности вывоза продукции.

Проблемы с судоходством в Одессе, Черноморске и Южном продолжаются с 22 июля. Коммерческие суда резко сократили заходы в эти гавани. По данным Ассоциации международных экспедиторов Украины, если в апреле порты Большой Одессы приняли 310 судов, то в августе — только 16.

Часть грузов Киев перенаправил через украинский Измаил, румынскую Констанцу и железнодорожную сеть. Однако, по оценке ТАСС, мощности альтернативных морских маршрутов позволяют компенсировать не более трети прежнего грузопотока через Большую Одессу.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозах экономического ущерба от фактической блокады украинских портов. Министр экономики Украины Александр Кравченко оценивал возможные потери примерно в 1,5 процентного пункта ВВП. По его словам, под угрозой оказались экспортные доходы на сумму около $40 млрд.