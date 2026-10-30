Bloomberg: Экономика Украины может сократиться впервые с 2022 года
Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Istetsen2
Экономические перспективы Украины ухудшились настолько, что вместо ожидаемого роста власти теперь прогнозируют спад ВВП. По оценке Национального банка Украины (НБУ), по итогам текущего года экономика страны может сократиться на 0,4%. Об этом сообщает Bloomberg.
Прогноз регулятора заметно изменился по сравнению с предыдущими оценками. Ранее украинский Нацбанк рассчитывал, что экономика прибавит 1,8%, однако теперь ожидает отрицательную динамику. Если этот сценарий реализуется, сокращение ВВП произойдёт впервые с 2022 года, когда украинская экономика потеряла более 30%.
В НБУ пересмотрели оценки на фоне ухудшения деловой активности. Регулятор связал происходящее с последствиями российских ударов, которые, по его оценке, негативно сказались на работе предприятий и экономических процессах в стране.
Дополнительные опасения вызывает состояние государственных финансов. Ранее премьер-министр Украины Корецкий называл ситуацию близкой к критической, что усилило дискуссию о способности Киева справляться с растущими экономическими трудностями.
Ранее Life.ru писал, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала коррупцию одной из ключевых проблем украинской экономики. Она отметила, что значительные суммы присваивали представители власти, и связала эту ситуацию с ослаблением готовности европейских стран продолжать поддержку Киева. Поводом для её заявления стала заморозка Италией очередного пакета военной помощи Украине.