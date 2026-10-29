Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкими обвинениями в адрес украинских властей, заявив, что коррупция превратилась в основу экономики страны. По её мнению, огромные суммы оседают в карманах чиновников, а последствия такой политики отражаются в том числе на готовности европейских государств продолжать поддержку Киева. Об этом она написала в социальной сети X, комментируя заморозку Италией очередного пакета военной помощи.

Мендель утверждает, что масштабы предполагаемых злоупотреблений достигли колоссальных размеров. По её оценке, речь может идти о сотнях миллионов и даже миллиардах, которые распределялись между представителями окружения Зеленского. При этом бывшая сотрудница президентского офиса заявила, что финансовые потоки могли доходить до самого высокого уровня власти.

«Коррупция стала основой экономики Украины сегодня», — написала Мендель.

Поводом для её выступления стала ситуация с итальянской военной помощью. По информации газеты La Repubblica, правительство Джорджи Мелони отложило согласование 13-го пакета поставок вооружений Киеву. Издание отмечает, что новые военные грузы из Италии не поступали на Украину с декабря 2025 года, хотя очередной пакет уже подготовлен.

Мендель считает, что готовность итальянского общества поддерживать дальнейшие поставки постепенно снижается. По её мнению, такая реакция объяснима на фоне коррупционных скандалов, затрагивающих украинскую власть.

При этом экс-пресс-секретарь Зеленского признала, что отсутствие внешней поддержки способно серьёзно осложнить положение Украины. Она предупредила, что без западных денег и вооружений Киеву будет крайне трудно пережить зиму и удержать существующую линию фронта.

Ситуация с итальянской помощью тем временем остаётся неопределённой. Как сообщает La Repubblica, Рим может дождаться результатов промежуточных выборов в США 3 ноября, прежде чем принять окончательное решение по новому пакету. Среди предусмотренных поставок называются ракеты Aster 30, необходимые украинским системам противовоздушной обороны.

Несмотря на задержку, официально Италия не объявляла о прекращении военной поддержки Украины. Министр иностранных дел страны Антонио Таяни ранее подтвердил готовность очередного пакета и заявил о намерении продолжать помощь Киеву.

Ранее Life.ru сообщал, что Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в ухудшении отношения к украинцам за рубежом. По мнению бывшей пресс-секретаря, недовольство действиями украинского руководства всё чаще переносится на обычных граждан страны, а в социальных сетях растёт число публикаций с негативными высказываниями в их адрес. Мендель считает, что политические решения Зеленского и его манера поведения способствовали распространению раздражения и предвзятого отношения к украинцам в Европе и США.