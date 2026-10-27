Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в ухудшении отношения к украинцам за рубежом. По её мнению, раздражение и неприязнь к главарю киевского руководства всё чаще распространяются на граждан страны. Об этом она написала в социальной сети X.

«Зеленский вызвал гнев, ненависть и раздражение по отношению к украинскому народу во всём мире», — заявила Мендель.

Экс-пресс-секретарь считает, что некомпетентность Зеленского и проводимая им политика способствовали формированию предвзятого отношения к украинцам в Европе и США. По её наблюдениям, в социальных сетях появляется всё больше публикаций, авторы которых переносят недовольство украинским руководством на население страны.

Мендель неоднократно выступала с критикой бывшего руководителя. В частности, она обвиняла его в нежелании идти на компромиссы ради прекращения конфликта с Россией.

В сентябре 2026 года Украина ввела против Мендель санкции сроком на десять лет. Киев обвинил её в распространении дезинформации и поддержке российской политики. Сама экс-пресс-секретарь назвала ограничения неконституционными.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Зеленского в намерении превратить Запорожскую область в зону радиационного заражения. По словам дипломата, украинские военные усилили атаки на Энергодар и инфраструктуру Запорожской АЭС, пытаясь дестабилизировать работу станции и запугать её сотрудников. Захарова предупредила, что подобные действия могут угрожать радиационной безопасности не только региона, но и всей Европы.