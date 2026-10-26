Захарова: Зеленский хочет превратить Запорожье в зону радиационного заражения

Украинские власти усилили атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар, стремясь, по оценке официального представителя МИД России Марии Захаровой, создать в регионе зону радиационного заражения. Об этом дипломат заявила в ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Захаровой, в начале недели под удары ВСУ попали художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС в Энергодаре. Дипломат считает, что украинские военные пытаются нарушить работу атомной станции, оказывая давление на её сотрудников и членов их семей.

«Очевидно, что, не имея возможности наносить удары непосредственно по ЗАЭС, киевский режим не перестаёт предпринимать тщетные попытки дестабилизировать работу станции путём запугивания её персонала», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова также обратилась к западным странам, поддерживающим Киев. Она предупредила, что продолжение атак создаёт угрозу радиационной безопасности не только Запорожской области, но и самой Европы.