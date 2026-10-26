Захарова: Зеленский хочет превратить Запорожье в зону радиационного заражения
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Украинские власти усилили атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар, стремясь, по оценке официального представителя МИД России Марии Захаровой, создать в регионе зону радиационного заражения. Об этом дипломат заявила в ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте ведомства.
По словам Захаровой, в начале недели под удары ВСУ попали художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС в Энергодаре. Дипломат считает, что украинские военные пытаются нарушить работу атомной станции, оказывая давление на её сотрудников и членов их семей.
«Очевидно, что, не имея возможности наносить удары непосредственно по ЗАЭС, киевский режим не перестаёт предпринимать тщетные попытки дестабилизировать работу станции путём запугивания её персонала», — подчеркнула представитель МИД.
Захарова также обратилась к западным странам, поддерживающим Киев. Она предупредила, что продолжение атак создаёт угрозу радиационной безопасности не только Запорожской области, но и самой Европы.
23 октября глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил о новых ударах по инфраструктуре Энергодара и Запорожской АЭС. По его данным, повреждения получили городская типография, транспортное хозяйство и гаражный кооператив. Обошлось без жертв. Ранее МАГАТЭ подтвердило повреждение трансформаторов Запорожской ТЭС, обеспечивающих внешнее электроснабжение атомной станции. Глава агентства Рафаэль Гросси призвал прекратить любые атаки, угрожающие ядерной безопасности.
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