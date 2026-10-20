На ЗАЭС сообщили о гибели 10 сотрудников в результате атак с апреля

Десять сотрудников Запорожской атомной электростанции погибли, ещё около 40 получили ранения в результате атак ВСУ, которые участились с апреля 2026 года. Такие данные привела пресс-служба ЗАЭС.

На станции сообщили, что за последние полгода атаки затронули не только инфраструктуру предприятия, но и персонал, обеспечивающий его работу. Среди пострадавших оказались специалисты, выполнявшие служебные обязанности.

«С момента эскалации атак в апреле этого года погибли уже 10 атомщиков, порядка 40 получили ранения. За каждой из этих цифр — человек, его семья, близкие и коллеги. Это невосполнимые потери и боль, с которой невозможно смириться», — говорится в сообщении ЗАЭС.

В течение последних месяцев представители станции неоднократно рассказывали об ударах беспилотников по работникам предприятия. В частности, в августе атаке подверглась остановка служебного транспорта в Энергодаре, где сотрудники ожидали автобус на рабочую смену.

Тогда, по данным ЗАЭС, один человек погиб, а число пострадавших впоследствии достигло 20. Нескольким работникам потребовалась медицинская помощь в стационаре.

На предприятии подчёркивают, что подобные происшествия угрожают не только жизни персонала, но и безопасной эксплуатации атомной станции. Работа специалистов необходима для обслуживания оборудования, контроля технического состояния энергоблоков и поддержания систем безопасности.

Одним из наиболее тяжёлых происшествий стала атака 18 августа на остановку служебного транспорта в Энергодаре. Как сообщал Life.ru, сотрудники ЗАЭС ожидали автобус, когда произошёл удар. По информации администрации станции, один работник погиб, ещё 20 человек получили ранения. Трое пострадавших оставались под наблюдением врачей, остальные проходили амбулаторное лечение.