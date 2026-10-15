На Запорожской ТЭС ввели режим тишины для ремонта оборудования

В районе Запорожской тепловой электростанции с четверга начал действовать режим прекращения огня. Пауза в боевых действиях потребовалась инженерам для срочного восстановления поврежденных технологических узлов.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул, что распределительные системы этого объекта напрямую отвечают за надежность соседней атомной площадки. Чтобы обезопасить персонал, переговорный процесс вели при участии экспертов МАГАТЭ, а также отечественных оборонного и внешнеполитического ведомств.

Сейчас подача ресурса остаётся нестабильной. На фоне разрушений возникла серьёзная угроза окончательного отключения внешнего питания ядерных энергоблоков.

Начавшиеся мероприятия позволят защитить периметр от аварийных инцидентов. Руководство отрасли стремится исключить вероятность перехода критической инфраструктуры на автономные генераторы.

Вопрос встал особенно остро накануне заморозков. Наступление холодов неизбежно спровоцирует скачок расхода дизеля, создавая дополнительные технологические трудности.

Отраслевой холдинг рассчитывает, что договоренности о безопасности устоят до полного завершения всех наладочных задач. Лишь устойчивое электропитание снимет угрозу масштабного сбоя.

Ранее Life.ru сообщал, что в районе ЗАЭС уже вводили локальный режим прекращения огня для восстановления внешнего электроснабжения станции. Договорённость была достигнута при посредничестве МАГАТЭ и позволила специалистам безопасно приступить к ремонту повреждённых линий. Позднее внешнее питание станции по линии «Ферросплавная-1» удалось восстановить, после чего ЗАЭС вернулась к штатной схеме энергоснабжения.