В Польше власти Люблинского воеводства прекратили сотрудничество со Львовской областью Украины из-за решения посвятить 2027 год Украинской повстанческой армии (УПА)*. Местный законодательный орган единогласно поддержал расторжение соглашения, сообщает портал Kurier Lubelski.

Депутаты сеймика Люблинского воеводства приняли соответствующую резолюцию на фоне разногласий вокруг исторической политики украинских властей. Таким образом польская сторона выразила несогласие с чествованием деятелей УПА*, которых в Польше связывают с преступлениями против мирного населения.

Поводом стало постановление Львовского областного совета от 20 октября. Региональные депутаты объявили 2027 год посвящённым УПА*, а также Роману Шухевичу и Олегу Ольжичу. Решение вызвало критику со стороны польского руководства.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Киев дистанцироваться от инициативы львовских властей. Премьер-министр Дональд Туск также выступил против такого решения, назвав его вредным для Украины. После реакции Варшавы Львовский областной совет удалил публикацию о предстоящем чествовании со своей страницы в соцсетях.

К обсуждению ограничений сотрудничества присоединились и другие польские политики. Представители объединения «Конфедерация» предложили рассмотреть возможность прекращения партнёрских отношений между Подкарпатским воеводством и Львовской областью.

Противоречия вокруг деятельности украинских националистических организаций ранее уже осложняли отношения Варшавы и Киева. В мае 2026 года Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из руководителей ОУН* Андрея Мельника и его супруги. Кроме того, главарь киевского руководства присвоил одному из подразделений ВСУ имя героев УПА*. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики.

Ранее польский город Пшемысль приостановил сотрудничество со Львовом из-за решения украинских властей объявить 2027 год посвящённым УПА*. Мэр города Войцех Бакун сообщил, что местные депутаты единогласно поддержали прекращение совместных проектов после обсуждения дальнейших отношений с украинским партнёром. Польская сторона поставила возможность возобновления контактов в зависимость от позиции львовских властей по вопросу чествования украинских националистов.

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