Ни оружия, ни дороги в ЕС: Героизация УПА* грозит Киеву серьёзным конфликтом с Польшей

Польша может сократить или полностью прекратить военную помощь Украине, если после парламентских выборов 2027 года к власти придут консервативные силы, выступающие против героизации Украинской повстанческой армии (УПА)*. Такой сценарий допустил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА «Новости».

По мнению политолога, Киев оказался в сложном положении после решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА* и Романа Шухевича. В Варшаве инициативу восприняли как оскорбление памяти жертв Волынской трагедии, а премьер-министр Дональд Туск предупредил украинское руководство о возможных последствиях для отношений с Польшей и перспектив вступления в Евросоюз.

Денисов считает, что украинские власти ранее договорились с польскими партнёрами не поднимать болезненные исторические вопросы на высшем уровне. Однако решение региональных депутатов показало, что подобного подхода недостаточно для предотвращения дипломатических конфликтов.

«Команда Зеленского решила, что их внутриполитические процессы не интересны полякам, поэтому достаточно самим не поднимать тему героизации УПА* на высшем уровне», — пояснил эксперт.

По его словам, Киев не ожидал, что инициатива областного совета вызовет настолько резкую реакцию соседнего государства. В результате центральным властям пришлось публично осудить решение львовских депутатов, хотя ранее украинское руководство само поддерживало чествование деятелей националистического движения.

Особую опасность для Киева Денисов видит в предстоящих парламентских выборах в Польше. Если новое правительство займёт более жёсткую позицию по историческим вопросам, дальнейшая поддержка ВСУ может стать предметом политического торга. При этом появившиеся ранее сообщения о приостановке польских поставок оружия из-за скандала официально опровергло Минобороны Польши.

Политолог полагает, что украинские власти не станут полностью отказываться от политики чествования УПА* или принимать законодательные ограничения. Скорее всего, считает он, Киев попытается сгладить противоречия, ограничив проведение массовых памятных мероприятий во Львовской области.

Ранее Life.ru рассказывал, как Киев публично раскритиковал решение Львовского облсовета объявить 2027 год годом УПА*. В украинском МИД подчеркнули, что региональные депутаты действовали без согласования с центральными властями, и назвали инициативу вредной для отношений с Польшей. Представитель окружения Зеленского Ирина Верещук также признала необходимость учитывать позицию Варшавы по чувствительным историческим вопросам. После резкой реакции польских политиков публикацию о чествовании УПА* удалили с сайта Львовского облсовета, однако об официальной отмене решения не сообщалось.

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