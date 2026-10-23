Туск рассказал, как Зеленский отнёсся к решению Львова посвятить 2027 год УПА*

Владимир Зеленский выступил против решения львовских властей посвятить 2027 год Украинской повстанческой армии (УПА)*. Украинский политик дал понять, что не намерен содействовать реализации этой инициативы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого приводит РБК-Украина.

По словам главы польского правительства, Зеленский выразил резкое недовольство постановлением Львовского областного совета. Туск сообщил, что украинский политик не станет поддерживать дальнейшие действия по его исполнению, если они будут зависеть от него лично.

«Он был очень недоволен тем, что произошло», — подчеркнул польский премьер.

Туск напомнил, что ранее приложил немало усилий для преодоления дипломатического конфликта, связанного с государственными наградами. Тогда разногласия между Варшавой и Киевом также возникли из-за отношения украинских властей к УПА*.

Польский премьер отметил, что неоднократно объяснял украинской стороне, насколько болезненными для его страны остаются вопросы общей истории. По мнению премьера, чествование подобных организаций наносит ущерб интересам самого Киева и осложняет отношения с Варшавой.

Поводом для нового скандала стало решение Львовского облсовета объявить 2027-й годом УПА*. Инициатива вызвала протест польских властей, которые напомнили о массовых убийствах поляков на Волыни в годы Второй мировой войны.

Ранее Life.ru сообщал, что офис Зеленского и МИД Украины раскритиковали решение Львова о чествовании УПА*. Киев назвал инициативу региональных депутатов вредной для отношений с Польшей. Украинские власти также напомнили о значении польской территории для поставок военной и экономической помощи.