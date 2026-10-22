«Бандеровский негодяй»: Польский евродепутат призвала главу МИД закрыть въезд в страну мэру Львова

Мэру Львова Андрею Садовому следует запретить въезд в Польшу. С таким требованием выступила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник, раскритиковав реакцию главы польского МИД Радослава Сикорского на решение львовских властей почтить память Украинской повстанческой армии (УПА)* и Романа Шухевича.

«А почему этому антипольскому бандеровскому негодяю — мэру Львова Андрею Садовому, который восхваляет Бандеру и действует против польской компании, — до сих пор не запретили въезд в Польшу?» — написала политик в соцсети X.

По мнению Зайончковской-Герник, Варшаве давно пора отвечать украинской стороне тем же отношением, которое, как она считает, украинцы демонстрируют к полякам.

Поводом для её возмущения стало решение Сикорского добиться запрета на въезд для депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы. Именно он выступил с инициативой объявить 2027 год годом УПА* и её командира Романа Шухевича. Глава польского МИД подписал соответствующее ходатайство. Впоследствии МВД Польши подтвердило, что Шеремете запретили въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет — до 20 октября 2031 года

Само решение львовских депутатов вызвало резкую реакцию в Польше. Власти страны расценили чествование УПА* и Шухевича как оскорбление памяти жертв Волынской резни. С критикой выступили в том числе премьер-министр Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее Life.ru сообщал, что Львовский областной совет удалил публикацию о чествовании УПА* после критики Варшавы. Представители окружения Владимира Зеленского заверили польских дипломатов, что спорное решение не вступит в силу. При этом об официальной отмене постановления не сообщалось.