МО Польши опровергло остановку пакета помощи Украине из-за чествования УПА*

Напомним, сообщение о задержке пакета ранее опубликовала «Европейская правда» со ссылкой на неназванного представителя украинского правительства. Собеседник издания связал позицию Варшавы с решением львовских депутатов и утверждал, что стороны пытаются урегулировать разногласия по закрытым каналам связи. Поводом для спора стало решение облсовета от 20 октября объявить 2027-й годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии* и Олега Ольжича. Варшава уже ввела ограничения против инициатора решения — депутата Святослава Шереметы. Сейчас ему на пять лет запретили въезд и пребывание в Шенгенской зоне .

Разногласия между Киевом и Варшавой связаны с оценкой деятельности Украинской повстанческой армии* (УПА*) во время Второй мировой войны. В Польше УПА* считают ответственной за массовые убийства польского населения на Волыни и в Восточной Галиции в 1943–1945 годах, жертвами которых, по польским оценкам, стали около 100 тысяч человек. Варшава признаёт эти события геноцидом, тогда как украинская сторона рассматривает их в контексте более широкого польско-украинского конфликта. При этом на Украине УПА* нередко представляют как борцов за независимость страны. Споры касаются также памятников, признания ответственности и эксгумации останков погибших. После многолетних разногласий в 2025 году стороны возобновили поисковые и эксгумационные работы, однако исторический вопрос продолжает осложнять отношения двух государств. Новый виток напряжённости произошёл в 2026 году после присвоения одному из украинских воинских подразделений названия, связанного с УПА*.