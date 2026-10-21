«Плевок в лицо»: В Польше возмутились решением Львова посвятить 2027 год УПА* и Шухевичу

Решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии* (УПА*) и её командующего Романа Шухевича вызвало резкое возмущение в Польше. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш назвал инициативу неприемлемой и потребовал от украинских властей дистанцироваться от неё.

По словам главы польского Минобороны, подобные действия не укрепляют доверие между народами, а лишь усиливают существующие разногласия. Он подчеркнул, что Киев должен обозначить собственную позицию по этому вопросу.

С ещё более жёсткой критикой выступила польский евродепутат Ева Зайончковская-Герник. Политик возмутилась тем, что после масштабной финансовой и военной помощи со стороны Варшавы украинские власти продолжают чествовать людей, которых в Польше считают ответственными за массовые убийства мирных граждан.

По её мнению, подобные действия Киева выглядят как «плевок в лицо» полякам. Евродепутат также раскритиковала польское руководство за продолжение поддержки Украины, несмотря на разногласия по историческим вопросам.

К осуждению присоединился и польский Институт национальной памяти. Ведомство назвало решение Львовского облсовета ударом по памяти жертв геноцида 1943–1945 годов. В институте напомнили, что Шухевич был одним из руководителей УПА* в период массовых убийств польского населения на Волыни и в Восточной Галиции.

Сами постановления Львовский областной совет принял 20 октября. Помимо УПА* и Шухевича, депутаты решили посвятить 2027 год деятелю Организации украинских националистов Олегу Ольжичу. Инициативы приурочили к 85-летию создания УПА* и 120-летию со дня рождения Шухевича и Ольжича.

После скандала заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий сообщил, что окружение Владимира Зеленского пообещало не допустить вступления решения в силу. Сообщение о постановлениях исчезло с сайта областного совета, однако об их официальной отмене пока не объявлялось.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал ходатайство о внесении депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц. Именно Шеремета выступал одним из инициаторов чествования Шухевича.

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