Польский депутат Европарламента Гжегож Браун вместе со своим сторонником уничтожил памятник членам Украинской повстанческой армии* (УПА*) в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Видео своих действий политик опубликовал в соцсетях.

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grzegorz.michal.braun/

Инцидент произошёл возле населённого пункта Бялысток в гмине Долхобычув Хрубешувского повята. На кадрах Браун и сопровождавший его мужчина бьют металлическими инструментами по каменному обелиску, на котором высечены имена членов УПА*, погибших в этом районе после Второй мировой войны.

«Этот обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида поляков, должен быть удалён профессиональными инструментами», — заявил Браун, возглавляющий ультраправую партию «Конфедерация польской короны». По его словам, снести сооружение следовало сразу после его обнаружения.

Евродепутат также утверждает, что местные жители опасались самостоятельно трогать памятник из-за возможной мести. Браун рассказал, что предложение привлечь к демонтажу добровольную пожарную охрану встретили словами о страхе поджога.

Обелиск повреждали и ранее. В начале сентября неизвестные испортили надписи на нём, после чего полиция Хрубешува начала расследование. Правоохранители рассматривают произошедшее в том числе с точки зрения повреждения имущества, оскорбления памятника и места захоронения, а также действий на почве национальной ненависти.

Новый виток конфликта между Польшей и Украиной из-за отношения к УПА* начался в 2026 году, когда Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ почётное наименование «имени Героев УПА*». В Варшаве решение вызвало резкую реакцию: Польша считает ОУН* и УПА* ответственными за массовые убийства польского населения на Волыни и в Восточной Галиции в 1943–1945 годах и квалифицирует эти события как геноцид. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла, полученного им в 2023 году, после чего украинский лидер отправил награду обратно в Польшу. Несмотря на политический скандал, Варшава и Киев продолжают переговоры об эксгумации и перезахоронении жертв Волынской трагедии: в 2026 году стороны договорились ускорить рассмотрение соответствующих запросов.

Ранее сообщалось, что во Львове перезахоронят тёщу главарей ОУН* Коновальца и Мельника. Её останки уже эксгумировали в Люксембурге, пишут украинские СМИ.

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