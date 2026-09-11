Во Львове перезахоронят тёщу главарей ОУН* Коновальца и Мельника

Во Львове 18 сентября планируют перезахоронить Марию Федак — тёщу сразу двух руководителей ОУН* Евгения Коновальца и Андрея Мельника. Её останки уже эксгумировали в Люксембурге, сообщает «Интерфакс-Украина».

Мария Федак была матерью восьмерых детей. Её старшая дочь Ольга стала женой основателя и первого главы ОУН* Евгения Коновальца, а младшая София вышла замуж за его преемника Андрея Мельника.

О проведённой в Люксембурге эксгумации сообщил нынешний глава ОУН* Богдан Червак. По его словам, останки Федак перевезут на Украину по желанию семьи.

Мария Федак была похоронена на кладбище Боневуа в Люксембурге. Позднее рядом с ней похоронили Андрея Мельника, умершего в 1964 году, а в 1990-м — его жену Софию.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.