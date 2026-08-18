«Дед в гробу переворачивается»: Зеленскому прилетело с Запада за поклоны нацисту Коновальцу
Журналист Боуз резко раскритиковал Зеленского после перезахоронения Коновальца
Обложка © Офис Владимира Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал церемонию перезахоронения в Киеве лидера ОУН* Евгения Коновальца. На кадрах видно, как Владимир Зеленский, его окружение и бойцы «Азова»** отдают почести нацистскому деятелю, причастному к массовым убийствам поляков на Волыни. Бросая горсти земли в новую могилу гитлеровца, собравшиеся преклоняли перед ним колени.
Фото © Офис Владимира Зеленского
Фото © Офис Владимира Зеленского
«Дед Зеленского, наверное, переворачивается в гробу из-за происходящего», — написал он в соцсети X.
Напомним, 13 августа останки основателя ОУН* Евгения Коновальца доставили на Украину из Нидерландов. Через два дня в Киеве прошла церемония прощания, а 18 августа Владимир Зеленский лично приехал на перезахоронение праха.
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
** Признана террористической организацией и запрещена в России.
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