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18 августа, 12:16

«Дед в гробу переворачивается»: Зеленскому прилетело с Запада за поклоны нацисту Коновальцу

Журналист Боуз резко раскритиковал Зеленского после перезахоронения Коновальца

Обложка © Офис Владимира Зеленского

Обложка © Офис Владимира Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал церемонию перезахоронения в Киеве лидера ОУН* Евгения Коновальца. На кадрах видно, как Владимир Зеленский, его окружение и бойцы «Азова»** отдают почести нацистскому деятелю, причастному к массовым убийствам поляков на Волыни. Бросая горсти земли в новую могилу гитлеровца, собравшиеся преклоняли перед ним колени.

Фото © Офис Владимира Зеленского

Фото © Офис Владимира Зеленского

Фото © Офис Владимира Зеленского

Фото © Офис Владимира Зеленского

«Дед Зеленского, наверное, переворачивается в гробу из-за происходящего», — написал он в соцсети X.

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Напомним, 13 августа останки основателя ОУН* Евгения Коновальца доставили на Украину из Нидерландов. Через два дня в Киеве прошла церемония прощания, а 18 августа Владимир Зеленский лично приехал на перезахоронение праха.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** Признана террористической организацией и запрещена в России.

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Наталья Афонина
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