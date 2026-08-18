Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал церемонию перезахоронения в Киеве лидера ОУН* Евгения Коновальца. На кадрах видно, как Владимир Зеленский, его окружение и бойцы «Азова»** отдают почести нацистскому деятелю, причастному к массовым убийствам поляков на Волыни. Бросая горсти земли в новую могилу гитлеровца, собравшиеся преклоняли перед ним колени.

Фото © Офис Владимира Зеленского

Фото © Офис Владимира Зеленского

«Дед Зеленского, наверное, переворачивается в гробу из-за происходящего», — написал он в соцсети X.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. ** Признана террористической организацией и запрещена в России.