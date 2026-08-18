Перезахоронение главаря ОУН* Евгения Коновальца не поможет Владимиру Зеленскому укрепить свою власть, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его оценке, Киев пытается сформировать собственный пантеон из «нацистских подстилок». Парламентарий назвал тех, кого на Украине сегодня возводят в ранг героев, коллаборационистами и предателями.

«Если Зеленский перетащит всех дохлых петлюровцев и бандеровцев из канав и перекрёстков всего мира, его власть и легитимность от этого выше не станет», — заключил собеседник RT.

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