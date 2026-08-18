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Регион
18 августа, 11:32

Милонов обвинил Зеленского в героизации «нацистских подстилок» ради власти

Милонов: Перезахоронение Коновальца не поможет Зеленскому укрепить власть

Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru, © Gettyimages / Sean Gallup

Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru, © Gettyimages / Sean Gallup

Перезахоронение главаря ОУН* Евгения Коновальца не поможет Владимиру Зеленскому укрепить свою власть, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его оценке, Киев пытается сформировать собственный пантеон из «нацистских подстилок». Парламентарий назвал тех, кого на Украине сегодня возводят в ранг героев, коллаборационистами и предателями.

«Если Зеленский перетащит всех дохлых петлюровцев и бандеровцев из канав и перекрёстков всего мира, его власть и легитимность от этого выше не станет», — заключил собеседник RT.

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Напомним, 13 августа останки основателя ОУН* Евгения Коновальца доставили на Украину из Нидерландов. Через два дня в Киеве прошла церемония прощания, а 18 августа Владимир Зеленский лично приехал на перезахоронение праха.

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* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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Борис Эльфанд
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