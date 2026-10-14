Преступники по приговору, герои по указу: как Украина носит на руках бандитов УПА Оглавление «Волынская резня»: убийство поляков ради независимой Украины Убийство генерала Ватутина: засада на освободителя Украины От преступников к героям: как на Украине относятся к УПА* За карательные операции против поляков и убийство генерала Ватутина — звание героев Украины. Кто стал символом современного Киева — в материале Life.ru. На Украине, где говорят об отсутствии нацизма, празднуют День создания УПА*. Обложка © Wikipedia

14 октября на Украине в очередной раз празднуют День создания Украинской повстанческой армии*. Киев признаёт членов УПА* борцами за независимость и участниками боевых действий. Такой статус позволяет пользоваться положенными льготами.

Современное отношение властей Украины к УПА* однозначно — герои, но на их руках кровь тысяч мирных жителей. В России же судом признано, что эти «герои» — пособники нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в годы Великой Отечественной войны.

«Волынская резня»: убийство поляков ради независимой Украины

Особое внимание УПА* уделяла полякам. В 1943 году начались этнические чистки, вошедшие в историю под названием «Волынская резня». До сих пор не названо точное количество погибших. Президент Польши Анджей Дуда в 2018 году говорил о 100 тысяч поляков, которые не были военнослужащими. Аналогичную цифру назвал Сейм Польши в 2016 году.

— Массовые убийства были инструментом реализации преступной политики, но не самоцелью. Их организаторы стремились изгнать поляков с территорий с этнически смешанным населением, их абсолютно не трогало, что какие-то поляки будут себе жить с другой стороны новой границы. Это была классическая этническая чистка, — пишет польский историк Гжегож Мотыка.

Удивительно, но истребление поляков играло на руку немцам. В спецсообщении № 4/8/2133 4-го Управления НКГБ СССР начальнику 2-го Управления НКГБ СССР от 4 августа 1943 года говорится, что украинские националисты 18 июля 1943 года во Владимире-Волынском убили 11 ксёндзов и около 2 тысяч поляков. Немецкий гарнизон бездействовал, а как только чистка закончилась, они призвали поляков к себе на службу в жандармерию.

— Многие поляки, боясь репрессий, ушли на службу к немцам, — сказано в документе.

Но к этому времени уже произошло Кровавое воскресенье, когда за сутки жертвами стали приблизительно 10 тысяч поляков, проживавших на Волыни. Показательным является случай в Гуте Майданской. Местные жители получили от отрядов УПА* гарантии безопасности в обмен на продовольствие. В итоге 12 июля украинские подразделения убили 184 поляка.

Сегодня проблема «Волынской резни» регулярно возникает во взаимоотношениях Варшавы и Киева.

Убийство генерала Ватутина: засада на освободителя Украины

Генерал Николай Ватутин освободил несколько городов Украины, но стал жертвой украинских националистов. Фото © Wikipedia / Mil.ru

29 февраля 1944 года генерал армии Николай Ватутин, внёсший значительный вклад в освобождение Украины, попал в засаду, устроенную боевиками УПА*. В бою он получил ранение. За жизнь полководца боролись больше месяца, но спасти его не удалось.

— Машины попали под обстрел УПА*. Н. Ф. Ватутин, выскочив из машины, вместе с офицерами вступил в перестрелку, во время которой был ранен в бедро, — писал маршал Георгий Жуков в книге «Воспоминания и размышления».

Из сообщения Главного управления контрразведки «СМЕРШ» в ГКО СССР и Генштаб Красной Армии о задержании оперативной группой отдела контрразведки 13-й армии 1-го Украинского фронта участника УПА* Григория Ундера стало известно, что именно произошло в роковой для Ватутина день.

— В этот же день в Милятинских хуторах бандой «Зелёного» были обстреляны 4 автомашины (из них 3 легковых), двигавшиеся в направлении с.Милятин. Три автомашины успели развернуться и ушли назад, а одна осталась. На одной из этих автомашин в этот день ехал генерал армии Ватутин, который при нападении банды был ранен, — говорится в документе.

Отряд «Зелёного» был частью УПА*. Позже украинские националисты использовали убийство Ватутина в пропагандистских целях. Стоит сказать, что под руководством Ватутина советские войска освободили Киев, Харьков, Житомир, Ровно, Луцк, Чернигов, Сумы. Талант генерала признавали в Германии. Командование Вермахта называло его «Гроссмейстером войны». В это же время боевики прятались по лесам и унизительно договаривались с немцами о перемириях и снабжении.

От преступников к героям: как на Украине относятся к УПА*

Украинские нацисты прятались по лесам, но были реабилитированы при Хрущёве. Фото © Wikipedia / Центр досліджень визвольного руху

Реабилитация украинских националистов началась ещё при СССР. Указ Президиума ВС СССР от 17.09.1955 об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., позволил боевикам выйти на свободу. Им изначально запрещалось селиться на Украине, но туда они ехали нелегально. В докладах КГБ говорится, что мало кто из бывших осуждённых изменил свои взгляды.

К сегодняшнему дню Верховная рада Украины приняла законы, признающие членов УПА* борцами за независимость. Оставшиеся в живых получают выплаты как участники боевых действий. Мало того, происходит их героизация. В 2026 году центру Сил специальных операций ВСУ было присвоено почётное наименование «Героев Украинской повстанческой армии*». Это вызвало кризис в отношениях с Польшей. Скандал дошёл до того, что Владимир Зеленский был лишён высшей польской награды – ордена Белого Орла.

— Никто не может диктовать нам, каких героев чтить, — отреагировал Зеленский на действия Варшавы, что является отличной иллюстрацией отношения современной власти Украины к организации, убившей тысячи невинных людей и сотрудничавшей с нацистами.

В августе 2026 года Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации признал главнокомандующего УПА* Романа Шухевича, а также саму организацию виновными в проведении карательных операций и массовых убийств. В Генпрокуратуре напомнили, что на Украине ведётся героизация этих преступников, чем в том числе пользуются западные страны.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Авторы Даниил Черных