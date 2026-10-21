Польша на пять лет запретила въезд в Шенген рьяному бандеровцу Шеремете

Депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета лишился возможности посещать страны Шенгенской зоны на ближайшие пять лет. Польские власти внесли украинского политика в список нежелательных лиц после его инициативы посвятить 2027 год Украинской повстанческой армии (УПА)* и Роману Шухевичу. Об этом сообщило Polskie Radio со ссылкой на МВД Польши.

Ограничение будет действовать до 20 октября 2031 года. О принятом решении сообщил глава польского МВД Марцин Кервиньский. Запрет распространяется не только на Польшу, но и на остальные государства Шенгенской зоны.

Поводом стал скандал вокруг постановления Львовского облсовета, принятого 20 октября. Депутаты решили объявить следующий год годом УПА*, её командира Шухевича и деятеля Организации украинских националистов Олега Ольжича. Шеремета выступил одним из инициаторов этого решения.

Ранее Life.ru сообщал, что глава польского МИД Радослав Сикорский потребовал включить Святослава Шеремету в список нежелательных лиц. Дипломат обвинил депутата в популяризации дивизии СС «Галичина» и чествовании Романа Шухевича. Инициатива Львовского облсовета также вызвала возмущение польских политиков, которые считают подобные решения препятствием для исторического примирения с Украиной.

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