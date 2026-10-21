В Польше потребовали запретить въезд в страну рьяному бандеровцу Шеремете

Глава МИД Польши Радослав Сикорский инициировал запрет на въезд в страну депутату Львовского областного совета Святославу Шеремете. Поводом стала его инициатива объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)* и её командира Романа Шухевича. Об этом польский министр сообщил в соцсети X.

Сикорский подписал ходатайство о включении украинского политика в список лиц, чьё пребывание на территории Польши считается нежелательным. Окончательное решение по этому вопросу пока не объявлено.

«Я подписал ходатайство о внесении в список нежелательных лиц в Республике Польша депутата Львовского областного совета С. Шеремета — реконструктора дивизии Ваффен-СС «Галичина», автора идеи провозглашения 2027 года годом Р. Шухевича, командира УПА*, который отдавал приказы о выселении и убийстве поляков», — написал глава польского МИД.

Накануне Львовский областной совет принял решение посвятить 2027 год УПА*, Роману Шухевичу и деятелю Организации украинских националистов Олегу Ольжичу. Инициатива вызвала недовольство в Варшаве. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал украинские власти дистанцироваться от решения региональных депутатов.

Разногласия связаны с исторической ролью УПА* и массовыми убийствами польского населения на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй мировой войны. В Польше эти события рассматривают как геноцид, а публичное чествование руководителей украинских националистов регулярно вызывает дипломатические споры между Варшавой и Киевом.

Примечательно, что Шеремета уже сталкивался с ограничениями на въезд в Польшу. В ноябре 2017 года польские пограничники отказались пропустить его через границу, сославшись на включение украинского чиновника в список нежелательных лиц.

Ранее Life.ru рассказывал, как Польша отказала Святославу Шеремете во въезде в страну в 2017 году. Тогда он направлялся в составе украинской делегации в польский город Ланцут, однако на пограничном пункте Шегини ему сообщили о действовавшем запрете. После инцидента МИД Украины выразил протест, заявив о нарушении двусторонних договорённостей.

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