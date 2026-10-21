Польша остановила передачу военной помощи Украине из-за решения об УПА*

Польша приостановила передачу Украине крупного пакета военной помощи из-за решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, львовские депутаты приняли спорное решение как раз в тот момент, когда Варшава готовилась отправить Киеву очередную партию вооружений.

«Депутаты Львовского областного совета умудрились провести это голосование прямо во время подготовки к отправке масштабного пакета военной помощи от Польши. Из-за их безответственных действий сейчас поставка этого пакета приостановлена», — рассказал источник.

Он добавил, что украинская сторона пытается урегулировать возникшие разногласия по закрытым дипломатическим каналам. Официального подтверждения приостановки военной помощи со стороны польских властей пока нет.

Поводом для конфликта стало решение Львовского облсовета посвятить 2027 год УПА*, Роману Шухевичу и Олегу Ольжичу. В Польше этот шаг вызвал резкое недовольство из-за исторической роли украинских националистов в массовых убийствах польского населения в годы Второй мировой войны.

На ситуацию уже отреагировал МИД Украины, назвав инициативу львовских депутатов контрпродуктивной. При этом, по данным польских СМИ, представители окружения Владимира Зеленского заверили Варшаву, что спорное решение не вступит в силу.

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