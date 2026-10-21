Львовский облсовет удалил публикацию о чествовании УПА* после критики Польши

Львовский областной совет удалил с официального сайта и из социальных сетей публикацию о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА)*, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Сообщение исчезло после резкой критики польских властей, сообщает агентство PAP.

Решение о чествовании украинских националистов депутаты приняли 20 октября. Инициативу приурочили к 85-летию создания УПА* и 120-летию со дня рождения Шухевича и Ольжича. Однако в Варшаве подобный шаг восприняли как оскорбление памяти жертв Волынской резни.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал решение неприемлемым и призвал Киев дистанцироваться от него. Премьер-министр Дональд Туск также раскритиковал львовские власти, предупредив, что подобные инициативы вредят самой Украине и её отношениям с европейскими партнёрами.

После скандала заместитель главы польского МИД Марцин Босацкий сообщил, что представители окружения Владимира Зеленского пообещали не допустить вступления постановлений в силу. Исчезновение публикации с сайта облсовета дипломат назвал хорошим знаком. При этом об официальной отмене решений пока не объявлялось.

Тем временем глава МИД Польши Радослав Сикорский подписал ходатайство о включении депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы, выступившего инициатором чествования Шухевича, в список нежелательных иностранцев. Окончательное решение о запрете ему въезда ещё не принято. Украинский МИД, в свою очередь, назвал инициативу региональных депутатов контрпродуктивной.

Споры вокруг УПА* уже приводили к серьёзному охлаждению отношений двух стран. В мае 2026 года Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ почётное наименование «Героев УПА»*, после чего президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Как писал Life.ru, Варшава неоднократно требовала от Киева прекратить героизацию украинских националистов, которых польская сторона считает ответственными за массовые убийства мирных жителей Волыни и Восточной Галиции. При этом ещё в сентябре Туск призывал не ставить исторические разногласия выше сотрудничества Польши и Украины.

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