Мнение польских панов — это святое: Офис Зеленского обрушился на Львов из-за решения по УПА*
Киев раскритиковал решение Львова объявить 2027 год годом УПА*
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Власти Украины дистанцировались от решения Львовского областного совета посвятить 2027 год Украинской повстанческой армии (УПА)*. После резкой реакции Польши инициативу раскритиковали в МИД Украины и окружении Владимира Зеленского. Спор уже затронул вопрос военной помощи Киеву.
Поводом для дипломатического скандала стало постановление львовских депутатов от 20 октября. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от Киева дистанцироваться от инициативы, а премьер Дональд Туск предупредил, что подобные решения вредят самой Украине. В Варшаве напомнили о роли УПА* в массовых убийствах польского населения во время Второй мировой войны.
Заместитель главы офиса Зеленского Ирина Верещук выступила против решения региональных властей. Она напомнила, что значительная часть военных и экономических грузов поступает на Украину через Польшу, поэтому Киеву необходимо учитывать позицию Варшавы.
«Мы не можем не считаться с поляками. Особенно во время войны. Тем более в чувствительных вопросах исторической памяти», — написала Верещук.
В украинском МИД подчеркнули, что Львовский облсовет принял решение самостоятельно, без консультаций с центральной властью и дипломатами. Ведомство назвало инициативу контрпродуктивной и способной навредить отношениям с Польшей. При этом Киев призвал Варшаву воздержаться от резких ответных шагов.
Ранее Life.ru рассказывал, что Львовский облсовет удалил сообщение о провозглашении 2027 года годом УПА* после критики со стороны польских властей. Исторические разногласия уже становились причиной серьёзного конфликта между странами. В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла после присвоения одному из подразделений ВСУ наименования «Героев УПА»*.
* УПА признана экстремистской организацией и запрещена в России.