Польское терпение лопнуло: Пшемысль заморозил отношения со Львовом из-за прославления УПА*

Польский город Пшемысль приостановил сотрудничество со Львовом из-за решения украинских властей посвятить 2027 год УПА*. О единогласном решении местных депутатов рассказал в личном блоге мэр Войцех Бакун.

По словам градоначальника, голосованию предшествовало продолжительное обсуждение дальнейших отношений с украинским партнёром. В итоге все присутствовавшие члены совета поддержали заморозку совместных проектов. Возобновление контактов поставили в зависимость от позиции руководства Львова по поводу прославления идеологии, которую в Польше считают направленной против страны и её граждан.

Поводом для конфликта стало постановление областного совета от 20 октября об объявлении следующего года посвящённым Украинской повстанческой армии*, Роману Шухевичу и Олегу Ольжичу. Инициатива вызвала резкую реакцию в Варшаве. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш потребовал от Киева дистанцироваться от чествования националистов, а премьер Дональд Туск предупредил, что подобные шаги вредят самой Украине. После критики главы правительства публикация о праздновании исчезла со страницы регионального парламента.

Ранее Life.ru рассказывал, что Польша на пять лет запретила въезд в Шенгенскую зону депутату Львовского областного совета Святославу Шеремете. Политик выступил одним из инициаторов решения о чествовании УПА* и Романа Шухевича. Ограничение будет действовать до 20 октября 2031 года. О принятой мере объявил глава польского МВД Марцин Кервиньский.