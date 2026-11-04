До 18 часов без электричества за сутки предусмотрено для части потребителей Киевской области 4 ноября. Самые продолжительные отключения в опубликованном ДТЭК графике запланированы для подочереди 5.2.

Для этой группы электроснабжение отсутствует в расписании с полуночи до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до конца суток. Таким образом, на подачу света остаётся суммарно шесть часов. В графике на 3 ноября для той же подочереди предусматривалось 12 часов отключений.

Для подочереди 4.1 суммарная продолжительность отключений составляет 16,5 часа, для 6.1 и 6.2 — по 15,5 часа. У большинства остальных групп ограничения занимают 14,5–15 часов, а самый короткий период без света предусмотрен для подочереди 3.2 — 12,5 часа.

В среднем по 12 подочередям получается около 15 часов отключений. Это расчёт по расписанию: фактическая продолжительность отсутствия электричества по конкретному адресу может отличаться. ДТЭК предупреждает, что графики могут меняться в течение дня.

Ранее Life.ru рассказывал о перебоях с водоснабжением в четырёх районах Киева после отключения электричества. По словам мэра Виталия Кличко, снижение давления воды было связано с повреждением энергообъектов в Киевской области.